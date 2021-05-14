​Рой Кин: «У «Манчестер Юнайтед» не будет больших трофеев, пока в средней линии играют Фред и Мактоминей»

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» огорчил армию своих фанатов, проиграв дома «Ливерпулю» со счётом 2:4. Несколько слов после этого результата сказал экс-игрок «красных дьяволов» Рой Кин.

«Бруну Фернандеш провёл половину матча, плача на футбольном поле. Пока в средней линии «Манчестер Юнайтед» играют Скотт Мактоминей и Фред, они не выиграют больших трофеев. С такими игроками сократить разрыв с «Манчестер Сити» нельзя. Нет никаких шансов», - рассказал Кин ESPN.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.