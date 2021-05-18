​Кантона вошёл в Зал славы АПЛ

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18 Мая 2021, 11:46,
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Известный в прошлом нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона вошёл в Зал славы английской Премьер-лиги.
В своей карьере Кантона провёл 156 матчей в АПЛ. В них француз записал на свой счёт 70 голов и 55 голевых передач на партнёров. С «Манчестер Юнайтед» Кантона четыре раза завоёвывал чемпионский титул Премьер-лиги.
Добавим, что Эрик Кантона завершил карьеру футболиста в 1997 году в возрасте 30 лет, шокировав своим решением армию поклонников «Манчестер Юнайтед» по всему миру.
Ранее в Зал славы Премьер-лиги Англии был включены Алан Ширер и Тьерри Анри.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эрик Кантона
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