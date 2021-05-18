​Кантона вошёл в Зал славы АПЛ

Известный в прошлом нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона вошёл в Зал славы английской Премьер-лиги.

В своей карьере Кантона провёл 156 матчей в АПЛ. В них француз записал на свой счёт 70 голов и 55 голевых передач на партнёров. С «Манчестер Юнайтед» Кантона четыре раза завоёвывал чемпионский титул Премьер-лиги.

Добавим, что Эрик Кантона завершил карьеру футболиста в 1997 году в возрасте 30 лет, шокировав своим решением армию поклонников «Манчестер Юнайтед» по всему миру.

Ранее в Зал славы Премьер-лиги Англии был включены Алан Ширер и Тьерри Анри.