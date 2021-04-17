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Сигурдссон: «Мы потеряли два очка»

17 Апреля 2021, 00:39,

Полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон высказался о результате матча с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Думаю, что мы потеряли два очка. Мы довольны своей игрой, но разочарованы тем, что не заработали три очка.

Мы хотим сыграть в еврокубках в следующем сезоне. Прошло не так много времени после матча с «Брайтоном» (0:0), но мы фантастически подготовились к сегодняшней встрече. Нам просто не хватило реализации, чтобы победить.

Игра в обороне? Когда вы пропускаете голы, то это чаще всего происходит из-за ошибок, таков футбол. В любом случае у нас было достаточное количество моментов, чтобы вырвать победу», - цитирует Сигурдссона Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Гильфи Сигурдссон
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