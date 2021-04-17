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Моуринью: «У нас много общего с «Эвертоном»

17 Апреля 2021, 00:49,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал результат в матче с «Эвертоном» (2:2).

«Я думаю, что это была игра между двумя командами, у которых много общего. Мы очень похожи во многих аспектах. И мы, и «Эвертон» способны забивать много голов и иногда ошибаемся в обороне. Это был хороший матч, в котором обе команды хотели победить, считаю, что результат справедлив.

Травма Кейна? Я не знаю. Это вопрос, на который я тоже хочу получить ответ как можно скорее, но пока слишком рано, нужно дождаться обследования. Мы надеемся, что повреждение несерьезное», - цитирует португальского специалиста BBC.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Эвертон
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