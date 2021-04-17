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Анчелотти: «Это было одно из наших лучших выступлений»

17 Апреля 2021, 00:55,

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти остался доволен игрой своей команды в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Это было одно из наших лучших выступлений дома. Мы сделали всё для победы. Нам противостоял сильный соперник, который тоже нуждался в очках. Мы были активны, шли вперёд и имели правильный настрой. Мы потеряли очки, но всё ещё сохраняем шансы на попадание в еврокубки. Если бы мы играли на таком уровне весь сезон, то были бы гораздо выше в таблице», - цитирует Анчелотти BBC.

После тридцати одного тура «Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от пятой строчки на пять очков.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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