Анчелотти: «Это было одно из наших лучших выступлений»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти остался доволен игрой своей команды в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Это было одно из наших лучших выступлений дома. Мы сделали всё для победы. Нам противостоял сильный соперник, который тоже нуждался в очках. Мы были активны, шли вперёд и имели правильный настрой. Мы потеряли очки, но всё ещё сохраняем шансы на попадание в еврокубки. Если бы мы играли на таком уровне весь сезон, то были бы гораздо выше в таблице», - цитирует Анчелотти BBC.

После тридцати одного тура «Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от пятой строчки на пять очков.