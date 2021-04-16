«Эвертон» с «Тоттенхэмом» самоустранились из борьбы за еврокубки

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16 Апреля 2021, 23:57,
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«Эвертон» с «Тоттенхэмом» выдали остросюжетный матч 32-го тура АПЛ. Соперникам нельзя было терять очки, чтобы не ухудшить шансы на еврокубки. Гарри Кейн в конце первого тайма наказал «ирисок» за грубую ошибку в обороне, но Гильфи Сигурдссон сразу отыгрался с 11-метрового. Он же во втором тайме зарядил в «девятку» чужих ворот, и уже «шпорам» пришлось отыгрываться, это удалось Кейну, счет сравнялся спустя 6 минут - 2:2.
«Тоттенхэм» остается седьмым и на очко опережает сегодняшнего противника.
Протокол игры
|27' Кейн Гарри (0:1)
|(1:1) Сигурдссон Гильфи 31'
|(2:1) Сигурдссон Гильфи 62'
|68' Кейн Гарри (2:2)
Пикфорд Джордан • Годфри Бен • Кин Майкл • Холгейт Мэйсон • Айуоби Алекс 61' ( Коулмэн Шеймус ( 61') • Аллан Маркес • Дэвис Том 21' 84' ( Кинг Джошуа ( 84') • Сигурдссон Гильфи • Динь Люка • Родригес Хамес • Ришарлисон
Запасные: Бродхед Нейтан • Джон Кайл • Ольсен Робин • Нкунку Нильс • Виржиния Жоау
Льорис Уго • Алдервейрельд Тоби • Родон Джо • Дайер Эрик • Орье Серж • Н'Домбеле Тангай 64' ( Ламела Эрик ( 64') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • 7'Сиссоко Мусса • Регилон Серхио 64' ( Лукас Моура ( 64') • Сон Хынмин • Кейн Гарри 90' ( Алли Деле ( 90')
Запасные: Танганга Джафет • Санчес Давинсон • Бэйл Гарет • Ло Чельсо Джовани • Харт Джо • Уинкс Гарри
16 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Эвертон
5 защитников и трое разрушителей в центре поля... против кого? против Эвертона с разницей мячей +3?