«Эвертон» с «Тоттенхэмом» самоустранились из борьбы за еврокубки

«Эвертон» с «Тоттенхэмом» выдали остросюжетный матч 32-го тура АПЛ. Соперникам нельзя было терять очки, чтобы не ухудшить шансы на еврокубки. Гарри Кейн в конце первого тайма наказал «ирисок» за грубую ошибку в обороне, но Гильфи Сигурдссон сразу отыгрался с 11-метрового. Он же во втором тайме зарядил в «девятку» чужих ворот, и уже «шпорам» пришлось отыгрываться, это удалось Кейну, счет сравнялся спустя 6 минут - 2:2.

«Тоттенхэм» остается седьмым и на очко опережает сегодняшнего противника.