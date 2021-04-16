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«Эвертон» с «Тоттенхэмом» самоустранились из борьбы за еврокубки

16 Апреля 2021, 23:57,

«Эвертон» с «Тоттенхэмом» выдали остросюжетный матч 32-го тура АПЛ. Соперникам нельзя было терять очки, чтобы не ухудшить шансы на еврокубки. Гарри Кейн в конце первого тайма наказал «ирисок» за грубую ошибку в обороне, но Гильфи Сигурдссон сразу отыгрался с 11-метрового. Он же во втором тайме зарядил в «девятку» чужих ворот, и уже «шпорам» пришлось отыгрываться, это удалось Кейну, счет сравнялся спустя 6 минут - 2:2.

«Тоттенхэм» остается седьмым и на очко опережает сегодняшнего противника.

Протокол игры  
Эвертон 2:2 Тоттенхэм
    27' Кейн Гарри (0:1)
(1:1) Сигурдссон Гильфи 31'    
(2:1) Сигурдссон Гильфи 62'    
    68' Кейн Гарри (2:2)
Пикфорд Джордан Годфри Бен Кин Майкл Холгейт Мэйсон Айуоби Алекс   61' (Коулмэн Шеймус (   61') Аллан Маркес Дэвис Том   21'   84' (Кинг Джошуа (   84') Сигурдссон Гильфи Динь Люка Родригес Хамес Ришарлисон
Запасные: Бродхед Нейтан Джон Кайл Ольсен Робин Нкунку Нильс Виржиния Жоау
Льорис Уго Алдервейрельд Тоби Родон Джо Дайер Эрик Орье Серж Н'Домбеле Тангай   64' (Ламела Эрик (   64') Хёйбьерг Пьер-Эмиль   7' Сиссоко Мусса Регилон Серхио   64' (Лукас Моура (   64') Сон Хынмин Кейн Гарри   90' (Алли Деле (   90')
Запасные: Танганга Джафет Санчес Давинсон Бэйл Гарет Ло Чельсо Джовани Харт Джо Уинкс Гарри
16 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Эвертон
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Комментарии (1)
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0
Element-22
17 Апреля 2021, 00:02

5 защитников и трое разрушителей в центре поля... против кого? против Эвертона с разницей мячей +3?

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