Типичный Моуринью: Тренер «Тоттенхэма» в своём стиле ответил на вопрос журналиста

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пообщался с журналистами во время пресс-конференции. Один из вопросов коснулся того факта, что «шпоры» часто теряют очки в матчах, по ходу которых ведут в счёте.

«Я знаю, почему мы теряем очки в таких матчах, но я не готов обсуждать это с вами. Я поговорю об этом с командой, не с вами.

Когда я расскажу об этом общественности? Может быть, никогда», - сказал Моуринью.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В пятницу вечером команда Жозе Моуринью сыграет против «Эвертона» на выезде.