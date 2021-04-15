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Типичный Моуринью: Тренер «Тоттенхэма» в своём стиле ответил на вопрос журналиста

15 Апреля 2021, 19:59,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пообщался с журналистами во время пресс-конференции. Один из вопросов коснулся того факта, что «шпоры» часто теряют очки в матчах, по ходу которых ведут в счёте.  

«Я знаю, почему мы теряем очки в таких матчах, но я не готов обсуждать это с вами. Я поговорю об этом с командой, не с вами.

Когда я расскажу об этом общественности? Может быть, никогда», - сказал Моуринью.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.  В пятницу вечером команда Жозе Моуринью сыграет против «Эвертона» на выезде.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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