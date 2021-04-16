​Моуринью: «Борьба за еврокубки будет идти до последней минуты»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу борьбы за еврокубки в Премьер-лиге Англии.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ. От четвёртого «Вест Хэма» «шпоры» отстают на шесть очков.

«Вокруг нас в таблице Премьер-лиги находятся качественные команды. Это команды, которые имеют амбиции, схожие с нашими. У некоторых из них потенциал выше, у других – ниже.

Целая группа преследует одну и ту же цель. Вероятно, для некоторых из нас борьба будет идти до последней минуты», - рассказал Моуринью Sky Sports.

В пятницу вечером «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Эвертона».