Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Кейн поднялся на седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров АПЛ

17 Апреля 2021, 09:59,

Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился двумя забитыми мячами во вчерашнем поединке 32-го тура чемпионата Англии против «Эвертона». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Таким образом, на счету 27-летнего нападающего стало 164 гола в рамках Премьер-лиги. Кейн обогнал экс-форварда «Ливерпуля» Робби Фаулера и теперь занимает седьмое место в истории турнира по данному показателю.

Ближайшей целью Гарри является француз Тьерри Анри, на счету которого 175 голов. Лидер рейтинга - легенда «Ньюкасла» Алан Ширер, забивший 260 голов в рамках чемпионата Англии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарри Кейн
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