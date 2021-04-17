Кейн поднялся на седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров АПЛ

Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился двумя забитыми мячами во вчерашнем поединке 32-го тура чемпионата Англии против «Эвертона». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Таким образом, на счету 27-летнего нападающего стало 164 гола в рамках Премьер-лиги. Кейн обогнал экс-форварда «Ливерпуля» Робби Фаулера и теперь занимает седьмое место в истории турнира по данному показателю.

Ближайшей целью Гарри является француз Тьерри Анри, на счету которого 175 голов. Лидер рейтинга - легенда «Ньюкасла» Алан Ширер, забивший 260 голов в рамках чемпионата Англии.