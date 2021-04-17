Дайер – о ничьей с «Эвертоном»: «Справедливый результат»

Хавбек лондонского «Тоттенхэм» Эрик Дайер прокомментировал результат матча с «Эвертоном» (2:2).

«Я думаю, что мы начали встречу хорошо, а затем пропустили неудачный гол. Мы должны играть лучше в обороне. Считаю, что результат справедливый. «Эвертон» имел несколько хороших моментов в концовке.

Кейн? Очевидно, что все в команде начинают беспокоиться, когда он хромает, потому что Гарри не падает просто так. Кейн терпит очень много ударов. Ещё рано говорить, насколько тяжёлое повреждение, но я уверен, что Гарри сделает всё, чтобы вернуться как можно скорее», - цитирует Дайера Sky Sports.