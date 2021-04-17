Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дайер – о ничьей с «Эвертоном»: «Справедливый результат»

17 Апреля 2021, 00:33,

Хавбек лондонского «Тоттенхэм» Эрик Дайер прокомментировал результат матча с «Эвертоном» (2:2).

«Я думаю, что мы начали встречу хорошо, а затем пропустили неудачный гол. Мы должны играть лучше в обороне. Считаю, что результат справедливый. «Эвертон» имел несколько хороших моментов в концовке.

Кейн? Очевидно, что все в команде начинают беспокоиться, когда он хромает, потому что Гарри не падает просто так. Кейн терпит очень много ударов. Ещё рано говорить, насколько тяжёлое повреждение, но я уверен, что Гарри сделает всё, чтобы вернуться как можно скорее», - цитирует Дайера Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Эрик Дайер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола