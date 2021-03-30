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Райола: «Критика Фергюсона - лучший для меня комплимент»

30 Марта 2021, 13:26,

Известный агент Мино Райола вспомнил о разногласиях с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

- Когда Фергюсон меня критиковал, это был лучший из всех возможных комплимент в мой адрес. Он привык, что к нему все приходят и говорят: «да, сэр». Я хочу сказать, что после ухода Фергюсона  владелец «Манчестер Юнайтед» выкупил обратно контракт Поля Погба и этим сказал, что я был прав. Я не хотел обратного перехода Погба. Просто Фергюсон не верил в Поля, - заявил Райола the Athletic.

- Поэтому когда Фергюсон говорил: «мне он не нравится», это был лучший комплимент, который мог только быть. Фантастика! Хотя мне все равно, что Фергюсон говорит, - добавил агент.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон, Поль Погба, Мино Райола
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