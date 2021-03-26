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Экс-вратарь «МЮ» Кэрролл: «Приходил домой, бился головой о стену, а потом пил»

26 Марта 2021, 17:51,

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Рой Кэрролл  рассказал о больших проблемах, связанных с алкоголизмом. Всё началось в 2006 году после травмы спины.

- У меня не было серьезных травм, и медленно, но уверенно я скатывался вниз, не будучи психологически готовым к этому, - заявил экс-вратарь the Daily Mail. - Я просто пил и пил. Никто не помог, потому что о моей проблеме никто не знал. Все считали, что я самый счастливый парень в мире. Но я приходил домой, закрывал дверь и бился головой о стену, а потом пил, чтобы забыться. На следующий день становится хуже, и ты снова пьешь, но это не помогает. Хуже всего, что я не видел в этом проблему.

Также Кэрролл отметил, что завязал с алкоголем 4-5 лет назад.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Рой Кэрролл
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