Экс-вратарь «МЮ» Кэрролл: «Приходил домой, бился головой о стену, а потом пил»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Рой Кэрролл рассказал о больших проблемах, связанных с алкоголизмом. Всё началось в 2006 году после травмы спины.

- У меня не было серьезных травм, и медленно, но уверенно я скатывался вниз, не будучи психологически готовым к этому, - заявил экс-вратарь the Daily Mail. - Я просто пил и пил. Никто не помог, потому что о моей проблеме никто не знал. Все считали, что я самый счастливый парень в мире. Но я приходил домой, закрывал дверь и бился головой о стену, а потом пил, чтобы забыться. На следующий день становится хуже, и ты снова пьешь, но это не помогает. Хуже всего, что я не видел в этом проблему.

Также Кэрролл отметил, что завязал с алкоголем 4-5 лет назад.