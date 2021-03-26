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«Манчестер Юнайтед» предложил «Атлетико» 80 миллионов евро за Льоренте

26 Марта 2021, 21:13,

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте имеет варианты продолжения карьеры в Англии.

Как сообщает As, интерес к испанскому футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» предложили восемьдесят миллионов евро за Льоренте, но полузащитник не планирует покидать «Атлетико». Интересно, что английский клуб готов платить Маркосу в два раза больше.

26-летний хавбек принял участие в тридцати шести матчах «матрасников» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал девять голевых передач. Трансферная стоимость Льоренте оценивается в семьдесят миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Маркос Льоренте
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