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«Манчестер Юнайтед» с трудом дожал «Брайтон»

04 Апреля 2021, 23:25,

В 30-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон», который занимает 16-е место в таблице и рисковал потерять очки.

Уже в дебюте команда  с «Олд Траффорда» пропустила мяч от своего воспитанника Дани Уэлбека, который с линии вратарской здорово пробил головой после подачи с правого фланга. Спустя час игры хозяева перехватили мяч на чужой половине, и Бруну Фернандеш в контратаке идеально сыграл на Маркуса Рэшфорда, который технично метров с 15 направил мяч в дальний нижний угол. Тут же гости надеялись на пенальти за потенциальный фол на Уэлбеке, но судья его не назначил. На 83-й минуте у Поля Погба не получился удар с лёта, но у линии вратарской здорово подставил голову Мэйсон Гринвуд - 2:1. «МЮ» на четыре очка оторвался от «Лестера».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон
    13' Уэлбек Данни (0:1)
(1:1) Рэшфорд Маркус 62'    
(2:1) Гринвуд Мэйсон 83'    
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк Погба Поль   84' (Мактоминай Скотт (   84') Фред Сантос Гринвуд Мэйсон   89' Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус   72' (Джеймс Дэниэл (   72') Кавани Эдинсон   63'   82' (Ван де Бек Донни (   82')
Запасные: Уильямс Брендон Диалло Амад Де Хеа Давид Матич Неманья Грант Ли Туанзебе Аксел
Санчес Роберт Уайт Бен   66' Данк Льюис Вельтман Йоел Гросс Паскаль   42' Лаллана Адам   88' (Джаханбакш Алиреза (   88') Биссума Ив Модер Якуб   88' (Зачири Анди (   88') Троссар Леандро   64' (Макаллистер Алексис (   64') Мопе Нил Уэлбек Данни
Запасные: Карбовник Михал Альсате Стивен Стил Джейсон Искьердо Хосе Прёппер Дэви Кайседо Мойсес
04 апреля. Стадион "Олд Траффорд".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Брайтон
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
04 Апреля 2021, 23:59

Самое хорошее в этом матче - счет на табло. Больше сказать нечего) Надо прибавлять. чтобы хоть в ЛЕ рассчитывать на победу.

1
Element-22
04 Апреля 2021, 23:34

даже когда соперник ведёт 1:0 и сидит всей командой у своих ворот, МЮ умудряется непонятно откуда достать контратаку и сравнять :))) вторая голевая комбинация порадовала. спасибо нашему пирожку за шикарную передачу. Люк находится на каком-то космическом уровне сейчас. вот такие игроки и должны наполнять стартовый состав Ман Юнайтед.
в целом проблемы те же. Биссаке весь сезон пофиг на игрока за спиной, Погба играет по настроению, чо с мячом делать - не знают.
победили, оторвались от Лестера, убежали на 11 очков от пятого места и ладно. GGMU!!!

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