«Манчестер Юнайтед» с трудом дожал «Брайтон»

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04 Апреля 2021, 23:25,
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В 30-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон», который занимает 16-е место в таблице и рисковал потерять очки.
Уже в дебюте команда с «Олд Траффорда» пропустила мяч от своего воспитанника Дани Уэлбека, который с линии вратарской здорово пробил головой после подачи с правого фланга. Спустя час игры хозяева перехватили мяч на чужой половине, и Бруну Фернандеш в контратаке идеально сыграл на Маркуса Рэшфорда, который технично метров с 15 направил мяч в дальний нижний угол. Тут же гости надеялись на пенальти за потенциальный фол на Уэлбеке, но судья его не назначил. На 83-й минуте у Поля Погба не получился удар с лёта, но у линии вратарской здорово подставил голову Мэйсон Гринвуд - 2:1. «МЮ» на четыре очка оторвался от «Лестера».
|13' Уэлбек Данни (0:1)
|(1:1) Рэшфорд Маркус 62'
|(2:1) Гринвуд Мэйсон 83'
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Брайтон
Самое хорошее в этом матче - счет на табло. Больше сказать нечего) Надо прибавлять. чтобы хоть в ЛЕ рассчитывать на победу.
даже когда соперник ведёт 1:0 и сидит всей командой у своих ворот, МЮ умудряется непонятно откуда достать контратаку и сравнять :))) вторая голевая комбинация порадовала. спасибо нашему пирожку за шикарную передачу. Люк находится на каком-то космическом уровне сейчас. вот такие игроки и должны наполнять стартовый состав Ман Юнайтед.
в целом проблемы те же. Биссаке весь сезон пофиг на игрока за спиной, Погба играет по настроению, чо с мячом делать - не знают.
победили, оторвались от Лестера, убежали на 11 очков от пятого места и ладно. GGMU!!!