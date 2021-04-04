«Манчестер Юнайтед» с трудом дожал «Брайтон»

В 30-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон», который занимает 16-е место в таблице и рисковал потерять очки.

Уже в дебюте команда с «Олд Траффорда» пропустила мяч от своего воспитанника Дани Уэлбека, который с линии вратарской здорово пробил головой после подачи с правого фланга. Спустя час игры хозяева перехватили мяч на чужой половине, и Бруну Фернандеш в контратаке идеально сыграл на Маркуса Рэшфорда, который технично метров с 15 направил мяч в дальний нижний угол. Тут же гости надеялись на пенальти за потенциальный фол на Уэлбеке, но судья его не назначил. На 83-й минуте у Поля Погба не получился удар с лёта, но у линии вратарской здорово подставил голову Мэйсон Гринвуд - 2:1. «МЮ» на четыре очка оторвался от «Лестера».