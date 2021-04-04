Марсьяль может пропустить остаток сезона

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может больше не выйти на поле в оставшихся матчах сезона. 25-летний футболист провел матчи со сборными Украины и Казахстана и получил травму колена.

- Потеря Антони, вероятно, до конца сезона - весьма разочаровывающий фактор. Новости из Франции говорили о том, что там ничего серьезного, но все выглядит гораздо хуже, - заявил главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер ВВС.

Также норвежец добавил: «Надеемся, что он вернется к нам до конца сезона, но в этом я не уверен».

В этом сезоне Марсьяль забил семь мячей.