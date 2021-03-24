Гринвуд пропустит молодёжное Евро

Форвард молодёжной сборной Англии Мэйсон Гринвуд пропустит групповой раунд чемпионата Европы, который пройдёт в ближайшие дни.

По информации официального сайта «Манчестер Юнайтед», 19-летний футболист не поможет английской молодежке из-за травмы, которая была получена в матче четвертьфинальной стадии Кубка Англии против «Лестера». Тот поединок завершился со счетом 1:3.

Соперниками англичан по квартету D станут сверстники из Португалии, Хорватии, а также Швейцарии. Гринвуд в основном играет на позиции правого вингера и в 39 официальных матчах за клуб забил пять мячей и отдал столько же результативных передач.