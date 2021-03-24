Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гринвуд пропустит молодёжное Евро

24 Марта 2021, 00:20,

Форвард молодёжной сборной Англии Мэйсон Гринвуд пропустит групповой раунд чемпионата Европы, который пройдёт в ближайшие дни.

По информации официального сайта «Манчестер Юнайтед», 19-летний футболист не поможет английской молодежке из-за травмы, которая была получена в матче четвертьфинальной стадии Кубка Англии против «Лестера». Тот поединок завершился со счетом 1:3.

Соперниками англичан по квартету D станут сверстники из Португалии, Хорватии, а также Швейцарии. Гринвуд в основном играет на позиции правого вингера и в 39 официальных матчах за клуб забил пять мячей и отдал столько же результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Мэйсон Гринвуд
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