Батт уходит из «Манчестер Юнайтед» после девяти лет работы в клубе

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Ники Батт решил покинуть структуру клуба после девяти лет работы тренером и главой департамента развития первой команды в обновленной академии клуба. Официальный сайт «МЮ» поблагодарил Батта за вклад в работу академии и воспитание в том числе Маркуса Рэшфорда, Скотта Мактоминая, Акселя Туанзебе, Дина Хендерсона, Мэйсон Гринвуда и других.

Батт объяснил свое решение желанием получить новый вызов в своей жизни. В свое время Ники Батт провел 387 поединков в составе «Манчестер Юнайтед» и выиграл шесть чемпионских титулов.