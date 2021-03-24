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Батт уходит из «Манчестер Юнайтед» после девяти лет работы в клубе

24 Марта 2021, 20:51,

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Ники Батт решил покинуть структуру клуба после девяти лет работы тренером и главой департамента развития первой команды в обновленной академии клуба. Официальный сайт «МЮ» поблагодарил Батта за вклад в работу академии и воспитание в том числе Маркуса Рэшфорда, Скотта Мактоминая, Акселя Туанзебе, Дина Хендерсона, Мэйсон Гринвуда и других.

Батт объяснил свое решение желанием получить новый вызов в своей жизни. В свое время Ники Батт провел 387 поединков в составе «Манчестер Юнайтед» и выиграл шесть чемпионских титулов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ники Батт
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