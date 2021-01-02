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Лэмпард: «Вернер будет мощным оружием «Челси» в матче с «Манчестер Сити»

02 Января 2021, 10:58,

Global Look Press

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре немецкого форварда Тимо Вернера перед матчем против «Манчестер Сити».

«Способности Вернера могут помочь «Челси» при контратаках. В ближайшем матче против «Манчестер Сити» придется многое делать без мяча. Тимо хорош в контратаках, он будет мощным оружием в этом поединке. Вернер играет остро и хорош в завершении атак», - приводит слова специалиста издание Goal.

Матч «Челси» - «Манчестер Сити» состоится на «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, третьего января. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фрэнк Лэмпард, Тимо Вернер
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