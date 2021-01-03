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Аспиликуэта проводит 400-й матч за «Челси»

03 Января 2021, 20:28,

Global Look Press

Сегодня, 3 января, «Челси» принимает «Манчестер Сити» в рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги.

В стартовом составе хозяев на поле появился защитник Сесар Аспиликуэта. 31-летний испанец проводит четырёхсотый матч за «Челси».

После первого тайма «Челси» уступает со счётом 0:3.

Аспиликуэта в нынешнем сезоне сыграл тринадцать матчей за лондонский клуб и отметился одной голевой передачей. Испанец перешёл в «Челси» в 2012 году из «Марселя», сумма трансфера составила 8,8 миллионов евро. Действующее соглашение Сесара с «аристократами» будет действовать ещё полтора сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Сесар Аспиликуэта
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