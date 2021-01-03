Аспиликуэта проводит 400-й матч за «Челси»

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03 Января 2021, 20:28,
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Сегодня, 3 января, «Челси» принимает «Манчестер Сити» в рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги.
В стартовом составе хозяев на поле появился защитник Сесар Аспиликуэта. 31-летний испанец проводит четырёхсотый матч за «Челси».
После первого тайма «Челси» уступает со счётом 0:3.
Аспиликуэта в нынешнем сезоне сыграл тринадцать матчей за лондонский клуб и отметился одной голевой передачей. Испанец перешёл в «Челси» в 2012 году из «Марселя», сумма трансфера составила 8,8 миллионов евро. Действующее соглашение Сесара с «аристократами» будет действовать ещё полтора сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Сесар Аспиликуэта