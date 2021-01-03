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Лэмпард: «Мы неправильно отреагировали на пропущенные голы»

03 Января 2021, 22:31,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в семнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Первые десять минут мы играли хорошо, а затем они перехватили инициативу и забили два гола – это надломило нас. Мы неправильно отреагировали на пропущенные голы и предоставили им много пространства.

У нас есть характер, мы провели 16 игр без поражений. В первую очередь я спрашиваю с себя за поражения, я понимаю, что нам нужно, чтобы достичь такого же уровня, на котором был «Манчестер Сити» сегодня. Это нормально, что иногда у вас что-то не получается», - цитирует Лэмпарда Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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Комментарии (1)
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Super fanat
03 Января 2021, 23:14

Нет, конечно, пока ты тренер, всё можно исправить... Но пока капиталовложения не окупаются вообще! А это бизнес, а не только спорт, и тут спрашивают за результаты...

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