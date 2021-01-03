Лэмпард: «Мы неправильно отреагировали на пропущенные голы»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в семнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Первые десять минут мы играли хорошо, а затем они перехватили инициативу и забили два гола – это надломило нас. Мы неправильно отреагировали на пропущенные голы и предоставили им много пространства.

У нас есть характер, мы провели 16 игр без поражений. В первую очередь я спрашиваю с себя за поражения, я понимаю, что нам нужно, чтобы достичь такого же уровня, на котором был «Манчестер Сити» сегодня. Это нормально, что иногда у вас что-то не получается», - цитирует Лэмпарда Sky Sports.