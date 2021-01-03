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Де Брйёне: «Хорошо, что мы выиграли хоть одну из больших игр в этом сезоне»

03 Января 2021, 21:54,

Global Look Press

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в семнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Хорошо, что мы выиграли хоть одну из больших игр в нынешнем сезоне. В этом году мы провели несколько хороших матчей с топ-клубами, но победить не могли. В те годы, когда мы становились чемпионами, то выигрывали матчи против клубов большой четвёрки, но в этом году всё по-другому, потому что все теряют очки. Мы плохо начали сезон, но начинаем возвращаться. Сейчас нам остается только полностью выкладываться на поле.

Игра на позиции «ложной девятки»? Сначала было немного странно, потому что я делал это всего несколько раз за свою карьеру, я старался играть настолько хорошо, насколько это вообще возможно», - цитирует де Брёйне Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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