Кошмар Лэмпарда продолжается и в 2021-м году: «МанСити» разбил «Челси» в Лондоне

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03 Января 2021, 21:24,
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В рамках 17-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» в гостях обыграл лондонский «Челси».
|Челси
|1:3
|Манчестер Сити
|18' Гюндоган Илкай (0:1)
|21' Фоден Фил (0:2)
|34' Де Брёйне Кевин (0:3)
Последний матч «Манчестер Сити» был отменён из-за нескольких случаев коронавируса в стане «горожан», зрители лишились классной тренерской дуэли - Гвардиола против Анчелотти. Зато «МанСити» побольше отдохнул и к игре против «Челси» смог выправить ситуацию. А Гвардиола против Лэмпарда - тоже хорошая афиша. За судьбу матча, кстати, переживания были до последнего. «Фулхэм», находившийся в похожей ситуации вновь не сумел набрать состав.
«Горожане» второй матч кряду переносить не стали, приехав на «Стэмфорд Бридж». Сложным матчем для «МанСити» начался 2021-й год, ещё и Эдерсон, Уокер, Эрик Гарсия и Жезус не смогли помочь команде - именно они заразились коронавирусом. У «Челси» из потерь только травмированный Рис Джеймс. А из плюсов - нереальное желание победить, ведь за последние шесть матчей «синие» были сильнее соперника всего однажды.
Но оказалось, что это крайне мало. Лондонцы начали матч активно, провели пару хороших атак, не создав правда опасных моментов, а на 18-й минуте пропустили и сдулись. Просто исчезли с поля. Голевая атака у «Сити» получилась красивой: Зинченко с левого фланга прибежал, довёл мяч до Бернарду Силвы, а тот протолкнул на Гюндогана. Илкай ловко крутанулся на линии штрафной площади и пробил точно в «шестёрку».
Не успели опомниться футболисты «Челси», как тут же второй получили. И опять атаку начал Зинченко, запустивший по краю Кевина де Брейне. Бельгиец со второй попытки доставил мяч до Фила Фодена, а тот точно пробил с угла вратарской. У «Челси» просто не было лидера, чтобы в игру вернуться. «Сити» не очень-то и хотел добивать «синих», но получалось всё само собой. Даже Канте ошибался, обрезав команду после штрафного удара. Рахим Стерлинг убежал на рандеву с Менди, обыграл того, но в штангу пробил, подарив гол Кевину де Брейне. Бельгиец спокойно дослал мяч в ворота под пристальные взгляды обороны «Челси».
У лондонцев всё было очень плохо. Команда не могла даже робко ответить, все именитые футболисты выглядели бледной тенью своих фамилий. «Манчестер Сити» заходил на увеличение разгромного счёта несколько раз. Зинченко с Фоденмо создали идеальный шанс на дубль для Гюндогана, однако Илкай с линии вратарской умудрился промазать. Родри после подачи де Брейне пробил точно, но тут уже сыграл Менди, в невероятном броске вытащивший мяч из под перекладины.
В общем, проверять на коронавирус нужно было «Челси». Футболисты Лэмпарда играли так плохо, будто их что-то серьёзно беспокоит. «Манчестер Сити» очень спокойно довёл матч до разгрома, не включая внутренние ресурсы даже наполовину в последние минуты матча. За что поплатились, пропустив от Хадсона-Одои в компенсированное время. Но вряд ли сильно расстроились. Ударно начинают год игроки Гвардиолы, врывающиеся на пятое место в АПЛ. «Челси» продолжает ужасную серию и падение. «Синие» уже на восьмой строчке оказались.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Челси, Манчестер Сити
Все по делу. Фрэнки в ауте, игры как не было, так и нет.
Даже выделить некого - все играли из рук вон плохо.
А я думал, у нас проблемы...)) И это учитывая многочисленные усиления, приобретение Зиеша, Вернера, Хаверца, Менди, Силвы, Чилвелла и якобы "раскрытие" молодых футболистов... Тьма по игре. А Сити хоть наконец-то выдыхает, хотя их игра также далека от совершенства! Но хотя бы особых провалов в обороне у них нет... Сейчас. Учитывая нестабильную таблицу АПЛ, может, и за чемпионство поборются... Лэмпарду же крепиться! Скоро может прийти письмо с очень нелицеприятным содержанием. Конечно, любая другая команда могла бы восстановиться при Лэмпарде, но вряд ли Абрамович даст на это слишком много времени... Тут скорее любитель рубить с плеча, чем строить долгоиграющие проекты...
Ооо!!! С возвращением)))
Сити полурезервом разгромил основу Челси. Выдающийся матч
Потрачено больше 200 лямов...А Хаверц оказывается в схему не вписывается... Интересно, это Лемпард этих игроков захотел?
По ходу, Френки в схему не вписывается...команда разбалансирована напрочь...и это не качество игроков и не их стоимость...это работа тренера...а у Лемпарда нет ни опыта ни, видимо, знаний, а может и способностей
Да. Одно дело руководить мужланами в чемпионшипе, а другое строить команду с игроками, которые уже поиграли на хорошем уровне и к каждому нужно подстраиваться
согласен, что Лэмпс, что Артета... ну им бы лет пять поработать в чемпион-шипе, а им сразу такие команды серьезные дали. Смешно. Лучше бы сейчас Челси Почеттино взяли, он уже здесь опытный.
Думаю, что справедливый счет должен был быть 1-6. МС плохо использовал свои моменты.
ай нормуль резалт.. обули недоклуп в полноги.. )))