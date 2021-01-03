Кошмар Лэмпарда продолжается и в 2021-м году: «МанСити» разбил «Челси» в Лондоне

В рамках 17-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» в гостях обыграл лондонский «Челси».

Последний матч «Манчестер Сити» был отменён из-за нескольких случаев коронавируса в стане «горожан», зрители лишились классной тренерской дуэли - Гвардиола против Анчелотти. Зато «МанСити» побольше отдохнул и к игре против «Челси» смог выправить ситуацию. А Гвардиола против Лэмпарда - тоже хорошая афиша. За судьбу матча, кстати, переживания были до последнего. «Фулхэм», находившийся в похожей ситуации вновь не сумел набрать состав.

«Горожане» второй матч кряду переносить не стали, приехав на «Стэмфорд Бридж». Сложным матчем для «МанСити» начался 2021-й год, ещё и Эдерсон, Уокер, Эрик Гарсия и Жезус не смогли помочь команде - именно они заразились коронавирусом. У «Челси» из потерь только травмированный Рис Джеймс. А из плюсов - нереальное желание победить, ведь за последние шесть матчей «синие» были сильнее соперника всего однажды.

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Но оказалось, что это крайне мало. Лондонцы начали матч активно, провели пару хороших атак, не создав правда опасных моментов, а на 18-й минуте пропустили и сдулись. Просто исчезли с поля. Голевая атака у «Сити» получилась красивой: Зинченко с левого фланга прибежал, довёл мяч до Бернарду Силвы, а тот протолкнул на Гюндогана. Илкай ловко крутанулся на линии штрафной площади и пробил точно в «шестёрку».

Не успели опомниться футболисты «Челси», как тут же второй получили. И опять атаку начал Зинченко, запустивший по краю Кевина де Брейне. Бельгиец со второй попытки доставил мяч до Фила Фодена, а тот точно пробил с угла вратарской. У «Челси» просто не было лидера, чтобы в игру вернуться. «Сити» не очень-то и хотел добивать «синих», но получалось всё само собой. Даже Канте ошибался, обрезав команду после штрафного удара. Рахим Стерлинг убежал на рандеву с Менди, обыграл того, но в штангу пробил, подарив гол Кевину де Брейне. Бельгиец спокойно дослал мяч в ворота под пристальные взгляды обороны «Челси».

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У лондонцев всё было очень плохо. Команда не могла даже робко ответить, все именитые футболисты выглядели бледной тенью своих фамилий. «Манчестер Сити» заходил на увеличение разгромного счёта несколько раз. Зинченко с Фоденмо создали идеальный шанс на дубль для Гюндогана, однако Илкай с линии вратарской умудрился промазать. Родри после подачи де Брейне пробил точно, но тут уже сыграл Менди, в невероятном броске вытащивший мяч из под перекладины.

В общем, проверять на коронавирус нужно было «Челси». Футболисты Лэмпарда играли так плохо, будто их что-то серьёзно беспокоит. «Манчестер Сити» очень спокойно довёл матч до разгрома, не включая внутренние ресурсы даже наполовину в последние минуты матча. За что поплатились, пропустив от Хадсона-Одои в компенсированное время. Но вряд ли сильно расстроились. Ударно начинают год игроки Гвардиолы, врывающиеся на пятое место в АПЛ. «Челси» продолжает ужасную серию и падение. «Синие» уже на восьмой строчке оказались.