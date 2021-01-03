Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола: «Мы добились фантастического результата, мои игроки были превосходны»

03 Января 2021, 22:02,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в семнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Сегодня мы сыграли очень хорошо. К сожалению, «Челси» забил на последней минуте, но мы добились фантастического результата на «Стэмфорд Бридж». Очень важная победа.

«Челси» - одна из сильнейших команд, несмотря на их последние результаты. Просто посмотрите на качество их игроков и скамейку запасных. Сегодня у нас был план на игру, нам удалось его реализовать. Мои игроки были превосходны, особенно в работе с мячом.

В нынешнем сезоне английская Премьер-лига выглядит очень странно во всех смыслах, нам нужно просто быть сосредоточенными во время матчей и не думать о других вещах», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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