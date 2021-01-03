Гвардиола: «Мы добились фантастического результата, мои игроки были превосходны»

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03 Января 2021, 22:02,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в семнадцатом туре английской Премьер-лиги.
«Сегодня мы сыграли очень хорошо. К сожалению, «Челси» забил на последней минуте, но мы добились фантастического результата на «Стэмфорд Бридж». Очень важная победа.
«Челси» - одна из сильнейших команд, несмотря на их последние результаты. Просто посмотрите на качество их игроков и скамейку запасных. Сегодня у нас был план на игру, нам удалось его реализовать. Мои игроки были превосходны, особенно в работе с мячом.
В нынешнем сезоне английская Премьер-лига выглядит очень странно во всех смыслах, нам нужно просто быть сосредоточенными во время матчей и не думать о других вещах», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола