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​За «Манчестер Сити» против «Челси» не сыграют пять футболистов

01 Января 2021, 18:28,

Global Look Press

Сразу пять футболистов «Манчестер Сити» пропустят матч чемпионата Англии против «Челси», который пройдёт третьего января. Помочь «горожанам» не смогут Кайл Уокер, Габриэль Жезус и ещё три игрока, имена которых не называются, сообщает BBC.

«Я не думаю, что Премьер-лига позволяет нам называть игроков, которые не сыграют. Вы всё узнаете в воскресенье», - сказал журналистам на пресс-конференции тренер команды Хосеп Гвардиола.

Ранее «Манчестер Сити» не сыграл против «Эвертона». Матч должен был состояться 28 декабря, но был перенесён из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане «горожан».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити
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