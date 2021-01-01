​За «Манчестер Сити» против «Челси» не сыграют пять футболистов

Сразу пять футболистов «Манчестер Сити» пропустят матч чемпионата Англии против «Челси», который пройдёт третьего января. Помочь «горожанам» не смогут Кайл Уокер, Габриэль Жезус и ещё три игрока, имена которых не называются, сообщает BBC.

«Я не думаю, что Премьер-лига позволяет нам называть игроков, которые не сыграют. Вы всё узнаете в воскресенье», - сказал журналистам на пресс-конференции тренер команды Хосеп Гвардиола.

Ранее «Манчестер Сити» не сыграл против «Эвертона». Матч должен был состояться 28 декабря, но был перенесён из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане «горожан».