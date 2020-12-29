Икарди, Хаверц и Сане - в тройке главных трансферных провалов 2020 года

Подходит к концу 2020 год, и самое время подвести кое-какие итоги. Сегодня речь пойдёт о главных разочарованиях по версии One Football.

На первом месте Мауро Икарди из «ПСЖ». Летом парижане активировали опцию выкупа контракта аргентинца за 50 млн евро, и футболист «пропал», проведя только пять матчей (два гола). Кай Хаверц, который обошелся «Челси» в 80 млн евро, никак не раскроется и в 13 матчах АПЛ забил один гол и сделал один ассист.

Переход Лероя Сане в «Баварию» никого не удивил, а вот его игра в первой половине сезона не впечатлила и даже вызвала резкую реакцию от главы правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге. Донни ван де Бек никак не проявит себя в «Манчестер Юнайтед» и является последним вариантом в полузащите, к которому прибегает наставник Уле Гуннар Сульшер.

Вильям Салиба в «Арсенале» просто проваливается, и его трансфер всё больше и больше удивляет. И, наконец, переход Райана Брюстера в «Шеффилд Юнайтед». Что форвард, что его новая команда во второй половине 2020 года просто никакие.