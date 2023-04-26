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Первая лига

Сайманов верит в возвращение «Рубина» в Премьер-лигу

26 Апреля 2023 • 17:22 Комментировать
Рубин
...
СКА-Хабаровск
29.04 18:00

Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов оценил шансы казанского клуба вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Безусловно убеждён в этом. На сто процентов они выйдут в Премьер-лигу», — заявил новый вице-президент «Ростова» в интервью изданию «РБ Спорт». Также Сайманов рассказал о процессе расставания с «Рубином», отметив, что всё прошло нормально. По словам функционера, он устал от ситуации, при которой пришлось работать без денег.

Напомним, что Рустем Сайманов покинул пост генерального директора «Рубина» в январе нынешнего года. Сегодня, 26 апреля, он принял участие в собрании клубов РПЛ в статусе вице-президента «Ростова».

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