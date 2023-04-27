Агент Кучаева назвал причину ухода игрока из «Рубина»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал, по какой причине футболист покинул «Рубин».

«В Казани, может быть, и хотели сохранить Константина, но эта команда играет в ФНЛ. Это стало решающим фактором, почему он не остался в «Рубине», — заявил Клюев порталу «Спорт День за Днем».

Напомним, 25-летний футболист выступал за казанский клуб на правах аренды с января по июнь 2022 года. В этом сезоне Кучаев провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и стал автором трех результативных передач. Трудовой договор игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.