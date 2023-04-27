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Первая лига

Агент Кучаева назвал причину ухода игрока из «Рубина»

27 Апреля 2023 • 19:08 Комментировать
Рубин
...
СКА-Хабаровск
29.04 18:00

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал, по какой причине футболист покинул «Рубин».

«В Казани, может быть, и хотели сохранить Константина, но эта команда играет в ФНЛ. Это стало решающим фактором, почему он не остался в «Рубине», — заявил Клюев порталу «Спорт День за Днем».

Напомним, 25-летний футболист выступал за казанский клуб на правах аренды с января по июнь 2022 года. В этом сезоне Кучаев провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и стал автором трех результативных передач. Трудовой договор игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Константин Кучаев Александр Клюев
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