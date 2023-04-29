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Первая лига

«Рубин» быстро обеспечил себе победный результат в матче с хабаровским СКА

29 Апреля 2023 • 20:03 Комментировать
Рубин
3:1
СКА-Хабаровск
окончен

В 29-м туре Первой лиги «Рубин» играл против хабаровского СКА и сделал ещё один шаг к элитному дивизиону. Казанцы всё сделали за 15 минут в середине первого тайма. Сначала Марат Апшацев здорово пробил с дальнего расстояния, перевес удвоил Мераби Уридия, забивший первый гол за «Рубин». А вскоре из-за пределов штрафной метко стрельнул Илья Самошников. Аналогично издали результативно пробили и гости, Шарль Яо Жан стал автором гола престижа.

«Рубин» всего в двух очках от лидирующей «Балтики», «армейцы» делят 10-е место.

Протокол игры  
Рубин3:1СКА-Хабаровск
(1:0) Апшацев Марат19'  
(2:0) Уридия Мераби26'  
(3:0) Самошников Илья34'  
  65' (3:1)
Дюпин ЮрийТесленко ЕгорМартынович АлександрГрицаенко АлексейСамошников ИльяЗотов АлександрАпшацев МаратРахмоналиев Умарали 58' (Иванов Олег ( 58') Кабутов ДмитрийУридия Мераби 63' (Митков Димитар ( 63') Фамейе Джоэль 88' (Дзагоев Алан ( 88')
Запасные: Янович НикитаНабиуллин ЭльмирПопов АртёмНижегородов КонстантинБезруков РусланЛомовицкий АлександрБеленов АлександрАшурматов РустамГорбунов Игорь
Имамов ИсламСимонян АртёмСтародуб ДмитрийФомин Денис  4'Мусалов Магомед  42'Мирошниченко Никита 82' (Гелоян Ишхан ( 82') Петров ИльяБавин ЮрийАнисимов Андрей 80' (Жамалетдинов Тимур ( 80') Алиев СаидАлександр Иванков
Запасные: Помазан ЕвгенийСосранов РустамГонгапшев АльбекГащенков МихаилЯнов ДанилаАлейников ВасилийСугробов ВладимирЛевицкий Денис
29 апреля.

 

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Рубин СКА-Хабаровск
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