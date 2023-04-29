«Рубин» быстро обеспечил себе победный результат в матче с хабаровским СКА

В 29-м туре Первой лиги «Рубин» играл против хабаровского СКА и сделал ещё один шаг к элитному дивизиону. Казанцы всё сделали за 15 минут в середине первого тайма. Сначала Марат Апшацев здорово пробил с дальнего расстояния, перевес удвоил Мераби Уридия, забивший первый гол за «Рубин». А вскоре из-за пределов штрафной метко стрельнул Илья Самошников. Аналогично издали результативно пробили и гости, Шарль Яо Жан стал автором гола престижа.
«Рубин» всего в двух очках от лидирующей «Балтики», «армейцы» делят 10-е место.
Протокол игры
|(1:0) Апшацев Марат19'
|(2:0) Уридия Мераби26'
|(3:0) Самошников Илья34'
|65' (3:1)
Дюпин Юрий•Тесленко Егор•Мартынович Александр•Грицаенко Алексей•Самошников Илья•Зотов Александр•Апшацев Марат•Рахмоналиев Умарали58' (Иванов Олег (58') •Кабутов Дмитрий•Уридия Мераби63' (Митков Димитар (63') •Фамейе Джоэль88' (Дзагоев Алан (88')
Имамов Ислам•Симонян Артём•Стародуб Дмитрий•Фомин Денис• 4'Мусалов Магомед• 42'Мирошниченко Никита82' (Гелоян Ишхан (82') •Петров Илья•Бавин Юрий•Анисимов Андрей80' (Жамалетдинов Тимур (80') •Алиев Саид•Александр Иванков
29 апреля.
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