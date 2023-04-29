«Рубин» быстро обеспечил себе победный результат в матче с хабаровским СКА

В 29-м туре Первой лиги «Рубин» играл против хабаровского СКА и сделал ещё один шаг к элитному дивизиону. Казанцы всё сделали за 15 минут в середине первого тайма. Сначала Марат Апшацев здорово пробил с дальнего расстояния, перевес удвоил Мераби Уридия, забивший первый гол за «Рубин». А вскоре из-за пределов штрафной метко стрельнул Илья Самошников. Аналогично издали результативно пробили и гости, Шарль Яо Жан стал автором гола престижа.

«Рубин» всего в двух очках от лидирующей «Балтики», «армейцы» делят 10-е место.