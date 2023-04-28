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Первая лига

«Рубин» сыграет в форме, в которой клуб впервые вышел в РПЛ

28 Апреля 2023 • 22:04 Комментировать
Рубин
...
СКА-Хабаровск
Через 19 ч. 17 мин.

Казанский «Рубин» на своем официальном сайте сообщает, что ближайший матч Первой лиги против «СКА-Хабаровск» игроки клуба проведут в специальной ретро-форме, в которой казанцы впервые выходили в РПЛ в далёком 2002 году. Эта форма посвящена 65-летию клуба, которое в «Рубине» отметили совсем недавно – 20 апреля.

Напомним, что «Рубин» по результатам прошлого сезона впервые за 20 лет покинул элитный дивизион. Несмотря на это, казанцы очень близки к возвращению всего год спустя – на данный момент подопечные Рашида Рахимова идут в турнирной таблице Первой лиге на второй строчке, отставая от первой на четыре балла.

Отрыв от третьего места, которое занимает «Алания», составляет пять баллов.

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РУБИН СКА-ХАБАРОВСК
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