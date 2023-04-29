Дзагоев высказался об игре в «Рубине» в этом сезоне

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался о своей игре в казанском клубе в нынешнем сезоне.

Россиянин отметил, что в целом оценивает положительно.

«За сезон было одно небольшое повреждение, сейчас восстановился и уже набрал хорошие кондиции. Так что готов помогать команде», - заявил Дзагоев в интервью Sport24.

Напомним, что 32-летний футболист заключил контракт с клубом из столицы Республики Татарстан в сентябре прошлого года на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Дзагоев принял участие 16 матчах Первой лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.