Дзагоев высказался о шансах «Рубина» вернуться в РПЛ

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев высказался о шансах казанского клуба вернуться в Российскую премьер-лигу по итогам сезона.

Футболист отметил, что уверенность в выходе есть, и команда могла бы быть выше, но сейчас набирает упущенное, одержав две победы подряд.

«Надеюсь, так и продолжим — задачу стать первыми никто не отменял. Думаю, все получится», - заявил Дзагоев в интервью Sport24.

Клуб из столицы Республики Татарстан в настоящий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 53 набранных очка.

Сегодня, 29 апреля, подопечные Рашида Рахимова на своём поле примут «СКА-Хабаровск».