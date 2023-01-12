Гендиректор казанского «Рубина» Рустем Сайманов покинул занимаемую должность, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Функционер находился на этом посту с апреля 2018 года.

«ФК «Рубин» выражает благодарность Рустему Фидаевичу за вклад в развитие клуба, желает дальнейших успехов в трудовой деятельности и семейного благополучия!» - говорится в сообщении клуба из Татарстана.

В нынешнем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге российского футбола. После 20 проведенных туров казанская команда набрала 37 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.