Балахнин: «Слуцкий – один из лучших специалистов России»

Бывший тренер российской национальной команды Сергей Балахнин высказался об уходе Леонида Слуцкого из «Рубина» и оценил дальнейшие перспективы специалиста.

«Слуцкий – один из лучших специалистов у нас в стране. Опыт работы за границей, чемпионство в России – таких действующих тренеров сейчас вообще нет. Слуцкий может принести ещё массу пользы везде. Нельзя разбрасываться такими специалистами», — заявил эксперт в интервью изданию«РБ Спорт».

По мнению Балахнина, такое решение Леонид Викторович принял уже давно, однако тренер считает, что невозможно предугадать причины, не находясь в клубе. Также Сергей заявил, что Слуцкий обязан вернуться в Российскую премьер-лигу, поскольку он может сделать отечественный футбол лучше.

Напомним, что один из сильнейших тренеров страны сегодня принял решение расстаться с казанским клубом после трёх лет сотрудничества.