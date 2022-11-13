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Первая лига

«Рубин» и «Енисей» не определили сильнейшего

13 Ноября 2022 • 18:01 Комментировать
Рубин
0:0
Енисей
окончен

В 18-м туре Первой лиги встретились «Рубин» и «Енисей», конкуренты в борьбе за самые высокие места. Джоэль Фамейе попал в штангу, а с добиванием голкипер эффектно справился. Михаил Костюков подставил ногу под скидку Александра Мартыновича - гол, но его отменили из-за офсайда.

0:0, и соперники вместе с «Арсеналом» делят третье место.

Протокол игры  
Рубин0:0Енисей
Дюпин ЮрийТесленко ЕгорМартынович Александр  45' 46' (Грицаенко Алексей ( 46') Самошников ИльяКабутов ДмитрийБезруков Руслан  45' 70' (Лисакович Виталий ( 70') Зотов АлександрКостюков Михаил 26' (Муллин Камиль ( 26') Горбунов ИгорьДзагоев Алан  30' 70' (Попов Артём ( 70') Фамейе Джоэль
Запасные: Моисеев КириллБакаев СолтмурадНижегородов КонстантинФаттахов ЛенарБеленов АлександрКосарев КириллИванов ОлегКорец Никита
Антипин СтаниславСтежко Виталий  56'Масловский АлександрБардыбахин Вячеслав 36' (Столбов Кирилл ( 36'  85') Феррейра ХерманКичин ВалерийЛомакин Александр 73' (Саная Анзор ( 73') Раздорских Никита  88'  90'Иванов ЕгорГлушков Никита АндреевичОкладников Андрей 46' (Умаев Идрис ( 46'Марков Николай 90')
Запасные: Гыстаров РасулАрустамян АртурРебров ДмитрийСамойлов ДенисХозин Владимир
13 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Енисей
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