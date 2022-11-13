«Рубин» и «Енисей» не определили сильнейшего

В 18-м туре Первой лиги встретились «Рубин» и «Енисей», конкуренты в борьбе за самые высокие места. Джоэль Фамейе попал в штангу, а с добиванием голкипер эффектно справился. Михаил Костюков подставил ногу под скидку Александра Мартыновича - гол, но его отменили из-за офсайда.
0:0, и соперники вместе с «Арсеналом» делят третье место.
Протокол игры
Дюпин Юрий•Тесленко Егор•Мартынович Александр 45'46' (Грицаенко Алексей (46') •Самошников Илья•Кабутов Дмитрий•Безруков Руслан 45'70' (Лисакович Виталий (70') •Зотов Александр•Костюков Михаил26' (Муллин Камиль (26') •Горбунов Игорь•Дзагоев Алан 30'70' (Попов Артём (70') •Фамейе Джоэль
Антипин Станислав•Стежко Виталий• 56'Масловский Александр•Бардыбахин Вячеслав36' (Столбов Кирилл (36') • 85'Феррейра Херман•Кичин Валерий•Ломакин Александр73' (Саная Анзор (73') •Раздорских Никита 88'• 90'Иванов Егор•Глушков Никита Андреевич•Окладников Андрей46' (Умаев Идрис (46'Марков Николай90')
13 ноября.
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