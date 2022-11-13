«Рубин» и «Енисей» не определили сильнейшего

В 18-м туре Первой лиги встретились «Рубин» и «Енисей», конкуренты в борьбе за самые высокие места. Джоэль Фамейе попал в штангу, а с добиванием голкипер эффектно справился. Михаил Костюков подставил ногу под скидку Александра Мартыновича - гол, но его отменили из-за офсайда.

0:0, и соперники вместе с «Арсеналом» делят третье место.