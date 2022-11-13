Медведев — о Слуцком: «Даже у самых великих тренеров были взлёты и падения»

Бывший нападающий «Рубина» Алексей Медведев высказался о главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

Напомним, что по итогам сезона-2021/2022 «Рубин» под руководством 51-летнего специалиста не смог сохранить прописку в РПЛ, вылетев в Первую лигу. На данный момент казанцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 17 туров.

Медведев считает Слуцкого опытным тренером, который в данный момент переживает непростой период.

«Даже у самых великих тренеров были взлёты и падения. Слуцкий — опытный специалист в этом деле, и должен достойно выбраться из ситуации», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днём».

Также Медведев отметил уверенность Слуцкого, который не подаёт в отставку, несмотря на шквал критики в свой адрес.

Свой следующий матч «Рубин» проведёт сегодня, 13 ноября, против красноярского «Енисея». Начало — в 16:00 по московскому времени.