​Слуцкий получил красную карточку

В воскресенье «Рубин» проводил домашний матч Первой лиги против «Енисея». Казанцы не смогли добиться желаемого результата – игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Незадолго до финального свистка с тренерской скамейки «Рубина» был удалён Леонид Слуцкий. Арбитр показал тренеру казанской команды красную карточку за его выражения.

После 18 сыгранных туров «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. От «Алании» и «Балтики», располагающихся на вершине, команда Леонида Слуцкого отстаёт на четыре зачётных балла.

В следующем туре Первой лиги «Рубин» будет играть против «Уфы».