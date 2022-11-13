Медведев: «Уверен, что «Рубин» вернётся в РПЛ»

Бывший нападающий «Рубина» Алексей Медведев оценил шансы казанской команды вернуться в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Напомним, в настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге, где после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице с 30 набранными очками в своём активе. Медведев убеждён в том, что казанцам удастся решить задачу по возвращению в высший российский футбольный дивизион, так как команда обладает качественными футболистами в своём составе.

«Такая команда, как «Рубин», должна играть в Премьер-лиге. Путь очень длинный, и я почему-то уверен, что «Рубин» всё равно по завершению чемпионата решит задачу», — цитирует Медведева «Спорт День за Днём».

Свой следующий матч команда Леонида Слуцкого проведёт сегодня, 13 ноября, против красноярского «Енисея». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.