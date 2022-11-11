Бояринцев – о Дзюбе: «Вряд ли он будет рассматривать вариант с Первой лигой»

Победитель первого дивизиона ПФЛ и бронзовый призёр чемпионата России в составе казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал своё мнение касательно бывшего нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

Специалист считает, что форварду необходимо самостоятельно решить вопрос о своём футбольном будущем. Бывший футболист высказал мнение о том, что рабочим решением в данной ситуации будет возвращение Дзюбы в одну из команд Российской Премьер-лиги, ведь и раньше были примеры футболистов, успешно возвращавшихся в чемпионат России после неудачных выступлений за рубежом. Насчёт перехода в казанский «Рубин» Бояринцев не уверен.

«Вряд ли он будет рассматривать вариант с Первой лигой, не пойдёт он на такой шаг. Уверен, что варианты в элите у него должны быть», - приводит слова Бояринцева Bet On Mobile.