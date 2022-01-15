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ФНЛ - Первый дивизион

«Факел» расторг контракт с Кулишевым

15 Января 2022 • 01:43 Комментировать
Факел
...
КАМАЗ
06.03 18:00

Воронежский «Факел» принял решение расторгнуть контракт с Артёмом Кулишевым.

28-летний атакующий полузащитник и руководство «Факела» приняло решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт воронежского клуба.

Напомним, что Артём Кулишев пришёл в «Факел» летом прошлого года на правах свободного агента из «Чайки» Песчанокопское.

В нынешнем сезоне Артём Кулишев провёл за «Факел» во всех турнирах 24 матча, забил два гола и отметился двумя голевыми передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Артём Кулишев
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