«Факел» расторг контракт с Кулишевым

Воронежский «Факел» принял решение расторгнуть контракт с Артёмом Кулишевым.
28-летний атакующий полузащитник и руководство «Факела» приняло решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт воронежского клуба.
Кулишев покинул «Факел»— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 14, 2022
Полузащитник Артем Кулишев покинул нашу команду. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Благодарим за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!
#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/hd7j4OuAEJ
Напомним, что Артём Кулишев пришёл в «Факел» летом прошлого года на правах свободного агента из «Чайки» Песчанокопское.
В нынешнем сезоне Артём Кулишев провёл за «Факел» во всех турнирах 24 матча, забил два гола и отметился двумя голевыми передачами.
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