«Факел» расторг контракт с Кулишевым

Воронежский «Факел» принял решение расторгнуть контракт с Артёмом Кулишевым.

28-летний атакующий полузащитник и руководство «Факела» приняло решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт воронежского клуба.

Кулишев покинул «Факел»



Полузащитник Артем Кулишев покинул нашу команду. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Благодарим за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!

#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/hd7j4OuAEJ — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 14, 2022

Напомним, что Артём Кулишев пришёл в «Факел» летом прошлого года на правах свободного агента из «Чайки» Песчанокопское.

В нынешнем сезоне Артём Кулишев провёл за «Факел» во всех турнирах 24 матча, забил два гола и отметился двумя голевыми передачами.