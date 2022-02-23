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ФНЛ - Первый дивизион

«КАМАЗ» усилился нападающим из Парагвая

23 Февраля 2022 • 00:10 Комментировать (1)
Факел
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КАМАЗ
06.03 18:00

В составе «КАМАЗа» будет выступать форвард из Парагвая, речь идет о 19-летнем Диего Акосте. Ранее новобранец «КАМАЗа» защищал цвета таких клубов, как бразильский «Атлетико Минейро», а также парагвайский «Либертад».

Кроме того, Акоста привлекался к выступлениям за парагвайские юношеские и молодежные сборные, в 2019 году даже выступил на чемпионате мира для футболистов до семнадцати лет. О своем приобретении пресс-служба клуба из Набережных Челнов объявила в социальной сети «Инстаграм».

Уже известно, что парагваец будет выступать за команду под девятым номером. Сейчас «КАМАЗ» занимает тринадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, сыграны двадцать пять туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Диего Акоста
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
dasner72
23 Февраля 2022 в 01:05
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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