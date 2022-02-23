«КАМАЗ» усилился нападающим из Парагвая

В составе «КАМАЗа» будет выступать форвард из Парагвая, речь идет о 19-летнем Диего Акосте. Ранее новобранец «КАМАЗа» защищал цвета таких клубов, как бразильский «Атлетико Минейро», а также парагвайский «Либертад».

Кроме того, Акоста привлекался к выступлениям за парагвайские юношеские и молодежные сборные, в 2019 году даже выступил на чемпионате мира для футболистов до семнадцати лет. О своем приобретении пресс-служба клуба из Набережных Челнов объявила в социальной сети «Инстаграм».

Уже известно, что парагваец будет выступать за команду под девятым номером. Сейчас «КАМАЗ» занимает тринадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, сыграны двадцать пять туров.