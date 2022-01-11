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ФНЛ - Первый дивизион

Сухина стал начальником воронежского «Факела»

11 Января 2022 • 01:21 Комментировать
Факел
...
КАМАЗ
06.03 18:00

Футбольный функционер Станислав Сухина стал начальном команды в воронежском «Факеле».

С Сухина был заключён контракт до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт воронежского клуба.

Напомним, что ранее Станислав Сухина работал начальником команды в московском «Локомотиве». Он был на этой должности с февраля 2017 года. При работе Сухина «железнодорожники» становились чемпионами России в сезоне 2017/18, а также трижды выигрывали Кубок России (2017, 2019 и 2021 год). В июне 2021 года Сухина покинул «Локомотив» и вскоре стал начальником команды в московском «Велесе», но там Станислав проработал лишь до ноября.

В нынешнем сезоне воронежский «Факел» успешно выступает в ФНЛ. После 25 туров «Факел» имеет в своём активе 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Станислав Сухина
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