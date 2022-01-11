Сухина стал начальником воронежского «Факела»

Футбольный функционер Станислав Сухина стал начальном команды в воронежском «Факеле».

С Сухина был заключён контракт до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт воронежского клуба.

Станислав Сухина подписал контракт с «Факелом» до конца сезона-2021/2022. Он занял должность начальника команды



Добро пожаловать в «Факел»! #ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/DNwm5bHG6j — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 10, 2022

Напомним, что ранее Станислав Сухина работал начальником команды в московском «Локомотиве». Он был на этой должности с февраля 2017 года. При работе Сухина «железнодорожники» становились чемпионами России в сезоне 2017/18, а также трижды выигрывали Кубок России (2017, 2019 и 2021 год). В июне 2021 года Сухина покинул «Локомотив» и вскоре стал начальником команды в московском «Велесе», но там Станислав проработал лишь до ноября.

В нынешнем сезоне воронежский «Факел» успешно выступает в ФНЛ. После 25 туров «Факел» имеет в своём активе 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице.