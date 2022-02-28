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ФНЛ - Первый дивизион

Воронежская область выделит 260 млн рублей на поддержку «Факела»

28 Февраля 2022 • 10:46 Комментировать
Факел
...
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06.03 16:00

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале написал о том, что для поддержания футбольного клуба «Факел» и хоккейного клуба «Буран» из бюджета будет выделено около 400 миллионов рублей.

Гусев написал, что в этом году на поддержку воронежских спортивных клубов будет выделено около 400 миллионов рублей. Губернатор отметил, что «Факел» получит 260 миллионов рублей, а хоккейный «Буран» получит 122 миллиона.

Напомним, что на данный момент воронежский «Факел» занимает вторую строчку в ФНЛ. Команда под руководством Олега Василенко имеет в своём активе 49 очков и на четыре балла отстаёт от лидирующего «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Гусев Фнл
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