Воронежская область выделит 260 млн рублей на поддержку «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале написал о том, что для поддержания футбольного клуба «Факел» и хоккейного клуба «Буран» из бюджета будет выделено около 400 миллионов рублей.

Гусев написал, что в этом году на поддержку воронежских спортивных клубов будет выделено около 400 миллионов рублей. Губернатор отметил, что «Факел» получит 260 миллионов рублей, а хоккейный «Буран» получит 122 миллиона.

Напомним, что на данный момент воронежский «Факел» занимает вторую строчку в ФНЛ. Команда под руководством Олега Василенко имеет в своём активе 49 очков и на четыре балла отстаёт от лидирующего «Оренбурга».