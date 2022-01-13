«КАМАЗ» арендовал защитника «Ростова»

«КАМАЗ» из Набережных Челнов взял в аренду флангового защитника «Ростова» Александра Смирнова.
Срок аренды 25-летнего Смирнова рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Ростова».
Александр Смирнов продолжит сезон в клубе «КАМАЗ».— Football Club Rostov (@rostovfc) January 12, 2022
Достигнуто арендное соглашение о переходе игрока «Ростова» в команду из Набережных Челнов до конца текущего сезона.
Мы желаем Александру успехов на футбольном поле! pic.twitter.com/gzWr7yPl5o
Сезон 2021/21 Александр Смирнов начинал в «СКА-Хабаровск», туда он был также отправлен в полугодичную аренду.
За «СКА-Хабаровск» в первой половине этого сезона Александр Смирнов провёл в ФНЛ 18 матчей, забил один гол и отметился одной голевой передачей.
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