Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Садыков вернулся в «КАМАЗ»

23 Января 2022 • 02:37 Комментировать
Факел
...
КАМАЗ
06.03 18:00

Опорный полузащитник Булат Садыков подписал контракт с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

26-летний Садыков пришёл в «КАМАЗ» из «Динамо» Владивосток на правах свободного агента. Контракт с родным клубом Булат подписал до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт команды из Набережных Челнов. В «КАМАЗе» полузащитник будет выступать под 44-м номером.

Напомним, что Булат Садыков является воспитанником «КАМАЗа», также полузащитник успел поиграть за «Газовик» (нынешний «Оренбург»), «Носту» из Новотроицка, «Зенит» Ижевск, пермскую «Звезду» и «Акрон» из Тольятти.

В нынешнем сезоне Булат Садыков провёл за «Динамо» в ФНЛ-2 15 матчей, забил два гола и отметился тремя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Камаз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ФАКЕЛ КАМАЗ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
02:37 · Россия. ФНЛ
Садыков вернулся в «КАМАЗ»
22 Января
19:41 · Россия. ФНЛ
​Собянин назвал сроки реконструкции стадиона имени Стрельцова и показал видео видео
03:00 · Россия. ФНЛ
В «Кубани» продолжаются перестановки в составе
21 Января
02:49 · Россия. ФНЛ
Ставпец подписал новый контракт с «Томью»
01:46 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» подписал новый контракт с Квеквескири
01:41 · Россия. ФНЛ
Воспитанник «Краснодара» подписал контракт с «Шинником»
19 Января
02:22 · Россия. ФНЛ
Щербак покинул «Олимп-Долгопрудный»
02:15 · Россия. ФНЛ
Московское «Торпедо» подписало двух форвардов
02:01 · Россия. ФНЛ
«Акрон» подписал одного из лучших вратарей ФНЛ-2
18 Января
23:27 · Россия. ФНЛ
«Балтика» соблазнила полузащитника «Урала»
12:29 · Россия. ФНЛ
Вратарь «Оренбурга» восхитил фанатов игрой на фортепиано видео
01:43 · Россия. ФНЛ
«Акрон» подписал игрока «Спартака-2»
17 Января
03:47 · Россия. ФНЛ
«Кубань» попрощалась с двумя игроками
16 Января
03:22 · Россия. ФНЛ
«Факел» попрощался с Грузновым
15 Января
01:43 · Россия. ФНЛ
«Факел» расторг контракт с Кулишевым
Все новости
Рекомендуем