Садыков вернулся в «КАМАЗ»

Опорный полузащитник Булат Садыков подписал контракт с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

26-летний Садыков пришёл в «КАМАЗ» из «Динамо» Владивосток на правах свободного агента. Контракт с родным клубом Булат подписал до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт команды из Набережных Челнов. В «КАМАЗе» полузащитник будет выступать под 44-м номером.

С возвращением, Булат!



Футбольный клуб «КАМАЗ» подписал контракт с защитником - Булатом Садыковым!



Садыков Булат Айратович

Дата рождения - 9 мая 1995

Амплуа - защитник

Рост - 183, Вес - 77

Предыдущий клуб - Динамо-Владивосток

Игровой номер в «КАМАЗе» - 44 pic.twitter.com/QdUVAE44vL — ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) January 21, 2022

Напомним, что Булат Садыков является воспитанником «КАМАЗа», также полузащитник успел поиграть за «Газовик» (нынешний «Оренбург»), «Носту» из Новотроицка, «Зенит» Ижевск, пермскую «Звезду» и «Акрон» из Тольятти.

В нынешнем сезоне Булат Садыков провёл за «Динамо» в ФНЛ-2 15 матчей, забил два гола и отметился тремя голевыми передачами.