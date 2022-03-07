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ФНЛ - Первый дивизион

«Факел» выпустил заявление по поводу переноса домашнего матча с «КАМАЗом»

07 Марта 2022 • 11:30 Комментировать
Факел
0:0
КАМАЗ
отменен

Представители воронежского «Факела» выпустили заявление по поводу переноса домашнего поединка 26-го тура ФНЛ с клубом «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что в первую очередь хочет извиниться перед воронежскими болельщиками, но все они видели, какая аномальная погода была в городе последние несколько дней. Асхабадзе отметил, что очень надеется на то, что руководство КДК признает решение о переносе матча с «КАМАЗом» форс-мажорной ситуацией.

Напомним, что из-за плохого состояния газона был перенесён не только матч между «Факелом» и «КАМАЗом», но и встреча между липецким «Металлургом» и «Торпедо».

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