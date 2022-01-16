«Факел» попрощался с Грузновым

Воронежский «Факел» принял решение прекратить сотрудничество с форвардом Ильёй Грузновым.

24-летний Грузнов пришёл в «Факел» летом прошлого года из краснодарской «Кубани» на правах свободного агента, но так и не смог полностью себя проявить. По итогам первой части сезона руководство клуба и футболист приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт «Факела».

Нападающий Илья Грузнов покинул нашу команду. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Благодарим за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!

#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/twuSltMelO — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 15, 2022

За первую команду «Факела» в нынешнем сезоне Илья Грузнов провёл во всех турнирах семь матчей и забил один гол.