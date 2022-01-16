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ФНЛ - Первый дивизион

«Факел» попрощался с Грузновым

16 Января 2022 • 03:22 Комментировать
Факел
...
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06.03 18:00

Воронежский «Факел» принял решение прекратить сотрудничество с форвардом Ильёй Грузновым.

24-летний Грузнов пришёл в «Факел» летом прошлого года из краснодарской «Кубани» на правах свободного агента, но так и не смог полностью себя проявить. По итогам первой части сезона руководство клуба и футболист приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт «Факела».

За первую команду «Факела» в нынешнем сезоне Илья Грузнов провёл во всех турнирах семь матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел
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