Главный тренер «Карабаха» Гурбанов высказался о возможном возвращении Кади

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о возможном возвращении в стан азербайджанского клуба полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.

Специалист отметил, что некорректно говорить о том, что у него есть какие-то надежды на возвращение бразильца.

«Кади поставил перед собой цель расти, развиваться дальше, но если появится такой вариант — мы не станем говорить «нет». Будущее покажет», - приводит слова Гурбанова Birhabar.

Контракт 27-летнего футболиста с «быками» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне он принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.