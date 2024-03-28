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Главный тренер «Карабаха» Гурбанов высказался о возможном возвращении Кади

28 Марта 2024 • 11:52 Комментировать
Кяпаз
...
Карабах
29.03 18:00

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о возможном возвращении в стан азербайджанского клуба полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.

Специалист отметил, что некорректно говорить о том, что у него есть какие-то надежды на возвращение бразильца.

«Кади поставил перед собой цель расти, развиваться дальше, но если появится такой вариант — мы не станем говорить «нет». Будущее покажет», - приводит слова Гурбанова Birhabar.

Контракт 27-летнего футболиста с «быками» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне он принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Краснодар Карабах Гурбан Гурбанов Кади Боржес ещё теги

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