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Азербайджан

Названа дата возвращения Лунёва в расположение «Карабаха»

24 Марта 2024 • 22:33 Комментировать
Кяпаз
...
Карабах
29.03 18:00

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунёв ответил на вопрос, когда он прибудет в расположение команды.

— Сейчас еду в аэропорт. В расположение «Карабаха» прибуду завтра, — приводит слова Лунёва «Чемпионат».

Напомним, накануне завершился сбор национальной команды.

На счету 32-летнего Лунёва семь матчей в составе сборной России и 14 пропущенных голов.

Трудовой договор вратаря с азербайджанским клубом рассчитан до середины 2024 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лунёва в один миллион евро.

Ближайший матч «Карабаха» состоится 29 марта – соперником станет «Кяпаз».

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Карабах Сборная России Андрей Лунёв ещё теги

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КЯПАЗ КАРАБАХ
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