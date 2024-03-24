Названа дата возвращения Лунёва в расположение «Карабаха»

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунёв ответил на вопрос, когда он прибудет в расположение команды.

— Сейчас еду в аэропорт. В расположение «Карабаха» прибуду завтра, — приводит слова Лунёва «Чемпионат».

Напомним, накануне завершился сбор национальной команды.

На счету 32-летнего Лунёва семь матчей в составе сборной России и 14 пропущенных голов.

Трудовой договор вратаря с азербайджанским клубом рассчитан до середины 2024 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лунёва в один миллион евро.

Ближайший матч «Карабаха» состоится 29 марта – соперником станет «Кяпаз».