Лунёв стал чемпионом страны в четвёртый раз в карьере

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв вечером пятницы стал чемпионом Азербайджана. Его клуб на выезде разгромил «Кяпаз» (6:1) и стал математически недосягаем для конкурента со второго места таблицы – бакинского «Нефтчи», разрыв между клубами в таблице достиг 26 баллов.

Таким образом, Лунёв в четвёртый раз в своей карьере профессионального футболиста стал чемпионом страны. Свои первые три чемпионства Андрей завоёвывал, будучи голкипером питерского «Зенита», случалось это в сезонах-2018/19, 2019/20, 2020/21.

Помимо титулов чемпиона, у Лунёва есть ещё один командный трофей – это завоёванный в сезоне-2019/20 Кубок России.

«Карабах» – чемпион Азербайджана