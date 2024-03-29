Лунёв сравнил чемпионаты России и Азербайджана

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв сравнил уровни чемпионатов России и Азербайджана.

Вратарь отметил, что у турниров очень мало сходств, ведь в Азербайджане всего десять команд, а также полупустые трибуны, а вот Воронеже и Краснодаре ходит достаточное количество болельщиков.

«У «Зенита» почти забиты трибуны. Не так, как раньше, но хорошо заполненные. Понятное дело — без фанатов не прямо хорошо. В Азербайджане стадионы вмещают 10-15 тысяч, а приходят 2-3. Печальное зрелище», – приводит слова Лунёва Sport24.

Напомним, что Лунёв пополнил ряды «Карабаха» минувшим летом, заключив контракт по схеме «1+1».